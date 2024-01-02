Быстров: «В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. А кто такой Абаскаль?»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался об игре красно-белых в первой части сезона.
– Как вам игра «Спартака» в первой части сезона?
– Никак. Мне не нравится. Как игру «Спартака» можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте?
– Считаете, Абаскаля надо увольнять?
– Клуб с историей не может экспериментировать с тренерами. Это вообще неправильно. В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. Там работают Анчелотти, Зидан. Это те тренеры, которые могут добиться результата. А кто такой Абаскаль?
- После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Абаскаль работает в московском клубе с сезона-2022/23 и в прошлом году завоевал с командой бронзовые медали.