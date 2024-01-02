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    • Быстров: «В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. А кто такой Абаскаль?»

    Быстров: «В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. А кто такой Абаскаль?»

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался об игре красно-белых в первой части сезона.

    – Как вам игра «Спартака» в первой части сезона?

    – Никак. Мне не нравится. Как игру «Спартака» можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте?

    – Считаете, Абаскаля надо увольнять?

    – Клуб с историей не может экспериментировать с тренерами. Это вообще неправильно. В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. Там работают Анчелотти, Зидан. Это те тренеры, которые могут добиться результата. А кто такой Абаскаль?

    • После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Абаскаль работает в московском клубе с сезона-2022/23 и в прошлом году завоевал с командой бронзовые медали.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.01.2024 16:06
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    Комментарии (14)
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    Цугундeр
    1704206047
    "А кто такой Абаскаль?" А кто Володьку разбудил в Год Зелёного Деревянного Дракона?
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    NewLife
    1704207181
    Правильно - сравнивай с Реалом Спартак, а не помойных радужников)))
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    aaaaahhhh
    1704208279
    не помню кто такой Быстров, то ли футболист, то ли пиз.....бол общественный
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1704210125
    Сектанты срамтака привыкли, когда туда приходят тренеры и становятся физруками, пока не сбегут из свинарни. Гыгыгы
    Ответить
    Каратель
    1704211228
    Я что то забыл, напомните пожалуйста,а какой клуб тренирует легендарный игрок и супер эксперт вовка Быстров? А вспомнил,он же только в телестудиях истерит
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    FCSpartakM
    1704215221
    кони идут восьмыми, но конюх на своем месте) ХАХАХ. Тупоголовые ыксперты хотя бы логику выстраивали для своей чуши последовательную
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    mihail200606
    1704219112
    Кто такой быстров?
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    Plyash
    1704223440
    Блин,безмозглый окурок-быстрик попутал себя с настоящими экспертами? Уважаемый "Бомбардир",надеюсь,не я один,что ребята уровня Бубнова почаще станут проявляться на Вашем форуме.
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    subbotaspartak
    1704260097
    Кто там шагает левым - правым, правым...
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    Oldtrafford83
    1704260676
    Быстров и Мост два клоуна))
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