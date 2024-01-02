Быстров: «В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. А кто такой Абаскаль?»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался об игре красно-белых в первой части сезона.

– Как вам игра «Спартака» в первой части сезона?

– Никак. Мне не нравится. Как игру «Спартака» можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте?

– Считаете, Абаскаля надо увольнять?

– Клуб с историей не может экспериментировать с тренерами. Это вообще неправильно. В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. Там работают Анчелотти, Зидан. Это те тренеры, которые могут добиться результата. А кто такой Абаскаль?