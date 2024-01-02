В «Пари НН» подтвердили интерес к Денису Черышеву

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможность перехода в команду полузащитник «Венеции» Дениса Черышева.

«Возможность того, что Денис Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу.

Мы очень ценим Дениса и рады тому, что знаковый футбольный человек может вернуться в Россию. Если будет реализован взаимный интерес через общение, то обязательно сообщим об этом в СМИ», – сказал Мелик-Гусейнов.