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    В «Пари НН» подтвердили интерес к Денису Черышеву

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможность перехода в команду полузащитник «Венеции» Дениса Черышева.

    «Возможность того, что Денис Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу.

    Мы очень ценим Дениса и рады тому, что знаковый футбольный человек может вернуться в Россию. Если будет реализован взаимный интерес через общение, то обязательно сообщим об этом в СМИ», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • 33-летний Черышев является уроженцем Нижнего Новгорода.
    • В нынешнем сезоне россиянин провел 8 встреч в Серии B и 1 в Кубке Италии, но ни разу не отыграл полный матч. Лишь раз Черышев попал в стартовый состав, а в остальных случаях выходил на замену.
    • Черышев никогда не играл в чемпионате России.

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    Источник: Sport24

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    02.01.2024 15:36
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    Комментарии (2)
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    witalik
    1704204223
    Да, уже 33-летний. А был когда-то 20-летним, перспективным. Папа евойной, Дима, всё сделал, чтобы сыну карьеру сломать...Хотя, по-человечески понятно: папа хочет как лучше, как правило, для себя...
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    zigbert
    1704221905
    Наверное рассчитывал что в Венеции у него пойдет дело лучше чем в Испании.
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