В «Пари НН» подтвердили интерес к Денису Черышеву

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможность перехода в команду полузащитник «Венеции» Дениса Черышева.
«Возможность того, что Денис Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу.
Мы очень ценим Дениса и рады тому, что знаковый футбольный человек может вернуться в Россию. Если будет реализован взаимный интерес через общение, то обязательно сообщим об этом в СМИ», – сказал Мелик-Гусейнов.
- 33-летний Черышев является уроженцем Нижнего Новгорода.
- В нынешнем сезоне россиянин провел 8 встреч в Серии B и 1 в Кубке Италии, но ни разу не отыграл полный матч. Лишь раз Черышев попал в стартовый состав, а в остальных случаях выходил на замену.
- Черышев никогда не играл в чемпионате России.