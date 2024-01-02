В РФС рассказали о согласовании матча с Сербией в УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров по проведению товарищеского матча Россия – Сербия.

– Раз переговоры с федерацией футбола Сербии о товарищеском матче завершились успешно, значит, проблем не было. В марте европейским сборным нужны товарищеские встречи, так как для большинства из них завершился отбор на Евро-2024.

– Была информация, что УЕФА мог запретить сборной России проводить товарищеский матч с Сербией. Так ли это?

– Нет. Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20 декабря послали заявку, и перед началом исполкома РФС нам ее утвердили.