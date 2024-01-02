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    В РФС рассказали о согласовании матча с Сербией в УЕФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров по проведению товарищеского матча Россия – Сербия.

    – Раз переговоры с федерацией футбола Сербии о товарищеском матче завершились успешно, значит, проблем не было. В марте европейским сборным нужны товарищеские встречи, так как для большинства из них завершился отбор на Евро-2024.

    – Была информация, что УЕФА мог запретить сборной России проводить товарищеский матч с Сербией. Так ли это?

    – Нет. Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20 декабря послали заявку, и перед началом исполкома РФС нам ее утвердили.

    • Товарищеский матч в России запланирован на март 2024 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.01.2024 14:46
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