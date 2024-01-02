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    • Итоги декабрьского сезона «Конкурса прогнозов»: называем триумфаторов

    Итоги декабрьского сезона «Конкурса прогнозов»: называем триумфаторов

    Салаты подъедены, теплые слова близким сказаны, желания загаданы – значит, пора вступать в новый 2024 год. Начнем его с подведения итогов декабрьского сезона «Конкурса прогнозов»!

    Итак, с удовольствием поздравляем пятерку самых удачливых прогнозистов декабря. Обратите внимание, что триумфатора отделили от второго места всего девять баллов.

    1. Parham – 18011 баллов.

    2. Дубина – 18002.

    3. Napaleon Banapart – 16837.

    4. zadira56 – 16773.

    5. PHILADELPHIA 0001 – 16723.

    Вновь никто из топ-5 ноября не повторил результат и не попал в топ-5 декабря.

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к январскому сезону! Первый тур уже доступен.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.01.2024 22:13
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Napaleon Banapart
    1704196176
    Спасибо всем за игру.. Админу за организацию. Без обид за споры и недопонимание. В спорах рождается истина. Всем удачи в новом году.
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