Итоги декабрьского сезона «Конкурса прогнозов»: называем триумфаторов

Салаты подъедены, теплые слова близким сказаны, желания загаданы – значит, пора вступать в новый 2024 год. Начнем его с подведения итогов декабрьского сезона «Конкурса прогнозов»!
Итак, с удовольствием поздравляем пятерку самых удачливых прогнозистов декабря. Обратите внимание, что триумфатора отделили от второго места всего девять баллов.
1. Parham – 18011 баллов.
2. Дубина – 18002.
3. Napaleon Banapart – 16837.
4. zadira56 – 16773.
5. PHILADELPHIA 0001 – 16723.
Вновь никто из топ-5 ноября не повторил результат и не попал в топ-5 декабря.
По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к январскому сезону! Первый тур уже доступен.