Итоги декабрьского сезона «Конкурса прогнозов»: называем триумфаторов

Салаты подъедены, теплые слова близким сказаны, желания загаданы – значит, пора вступать в новый 2024 год. Начнем его с подведения итогов декабрьского сезона «Конкурса прогнозов»!

Итак, с удовольствием поздравляем пятерку самых удачливых прогнозистов декабря. Обратите внимание, что триумфатора отделили от второго места всего девять баллов.

1. Parham – 18011 баллов.

2. Дубина – 18002.

3. Napaleon Banapart – 16837.

4. zadira56 – 16773.

5. PHILADELPHIA 0001 – 16723.

Вновь никто из топ-5 ноября не повторил результат и не попал в топ-5 декабря.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к январскому сезону! Первый тур уже доступен.