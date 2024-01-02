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    • «Вест Хэм» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023

    «Вест Хэм» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Брайтона», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января 2023, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Мавропаноc, Огбонна, Эмерсон, Уорд-Прауз, Кудус, Альварес, Бенрахма, Соучек, Боуэн.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    «Брайтон»: Стил, Балеба, Хекке, Эступиньян, Хиншелвуд, Милнер, Гилмор, Гросс, Лаллана, Педро, Уэлбэк.

    Главный тренер: Роберто Де Дзерби

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Брайтон»

    Вес Хэм-Брайтон смотреть онлайн 2 января

    Источник: «Бомбардир»

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    02.01.2024 13:09
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