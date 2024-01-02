Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Брайтона», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января 2023, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Мавропаноc, Огбонна, Эмерсон, Уорд-Прауз, Кудус, Альварес, Бенрахма, Соучек, Боуэн.

Главный тренер: Дэвид Мойес

«Брайтон»: Стил, Балеба, Хекке, Эступиньян, Хиншелвуд, Милнер, Гилмор, Гросс, Лаллана, Педро, Уэлбэк.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Брайтон»