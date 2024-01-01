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    Лунев ответил, какие места занимал бы в РПЛ «Карабах»

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев оценил уровень чемпионата Азербайджана.

    «В России атмосфернее даже с учетом Fan ID. В плане качества игры тяжело сравнивать, могу только сказать, что в России «Карабах» был бы одним из лидеров, боролся бы за самые высокие места.

    Когда я приходил в команду, меня настраивали, что настоящий футбол начинается в еврокубках, но при этом я был приятно удивлен – все команды в лиге пытаются играть в современный футбол, выходить из-под прессинга, создавать прессинг. Сейчас все меняется, уровень чемпионата растет и без должного настроя тяжело с любым соперником», – сказал Лунев.

    • Голкипер в Баку полгода.
    • До этого он выступал за «Байер».
    • Есть информация об интересе к Луневу в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.01.2024 20:29
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1704132304
    Карабах безусловно сильный клуб, думаю в РПЛ ниже четвертого-пятого места не опустился бы.
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