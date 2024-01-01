Лунев ответил, какие места занимал бы в РПЛ «Карабах»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев оценил уровень чемпионата Азербайджана.

«В России атмосфернее даже с учетом Fan ID. В плане качества игры тяжело сравнивать, могу только сказать, что в России «Карабах» был бы одним из лидеров, боролся бы за самые высокие места.

Когда я приходил в команду, меня настраивали, что настоящий футбол начинается в еврокубках, но при этом я был приятно удивлен – все команды в лиге пытаются играть в современный футбол, выходить из-под прессинга, создавать прессинг. Сейчас все меняется, уровень чемпионата растет и без должного настроя тяжело с любым соперником», – сказал Лунев.