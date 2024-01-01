Бубнов определил лучшего игрока мира 2023 года

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов дал характеристику лучшим игрокам планеты.

«В этом году издание France Football уже вручило «Золотой мяч» Лионелю Месси, но критерии выбора всегда вызывали споры в футбольной среде. Многие не согласились с этим решением, ссылаясь на то, что капитан Аргентины уже не тот.

Кто бы что ни говорил, Месси заслужил этот приз. Он выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ» и привел к победе сборную в Катаре. Но все основные достижения Лионеля пришлись на прошлый год. На звание лучшего футболиста 2023 года могут претендовать сразу несколько игроков.

Эрлинг Холанд может проявлять себя только на клубном уровне. Слабый состав сборной Норвегии будет постоянно мешать ему бороться за «Золотой мяч». Но в составе «Манчестер Сити» он выглядел великолепно и в английской Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов.

Феноменально выглядит Джуд Беллингем после перехода в «Реал Мадрид». Лидировать в списке бомбардиров испанского чемпионата дорогого стоит. Причем именно его голы зачастую решали судьбу матчей. Фанаты должны благодарить англичанина за то, что «сливочные» лидируют в Ла Лиге перед Новым годом.

Органично вписался в состав «Баварии» Гарри Кейн. Фактурный нападающий с ходу принялся переписывать рекорды результативности в Бундеслиге. В Германии такие достижения трудно устанавливать. Но форвард к 30 годам ничего значимого не выиграл. Не факт, что и в «Баварии» у Кейна получится добыть весомые титулы, учитывая нынешнюю ситуацию.

Мбаппе с юных лет проявляет себя ярко. 2023 год не стал исключением. Он с огромным отрывом возглавляет список бомбардиров французской Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на целых десять голов. ПСЖ лидирует в чемпионате во многом благодаря его высокой результативности.

Килиан – выдающаяся личность и звезда мирового уровня. Именно он пришел на смену Роналду и Месси. Своей игрой он заслужил «Золотой мяч». Победи Франция на чемпионате мира, он бы и получил этот приз. По игровым качествам Мбаппе заслуживает стать лучшим футболистом 2023 года», – написал Бубнов.