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    Лунев сказал, когда кто-то из вратарей станет круче Яшина

    Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев высказался о том, кого можно считать величайшим вратарем в истории России.

    «Когда кто-то выиграет «Золотой мяч», тогда и будет круче Яшина. Акинфеев реально легенда российского футбола, человек, побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Он заслуживает огромного уважения и стоит в одном ряду с великими. Но Яшин – это единственный в мире вратарь, выигравший «Золотой мяч». О чем здесь можно говорить? Какой в принципе вратарь в мире может с ним сравниться? Ни Нойер, ни Буффон «Золотой мяч» не получали», – сказал Лунев.

    • Яшин выиграл «Золотой мяч» в 1963 году.
    • Всю карьеру Яшин провел в московском «Динамо»
    • В составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры-1956 и Евро-1960.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.01.2024 19:00
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