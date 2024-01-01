Лунев сказал, когда кто-то из вратарей станет круче Яшина

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев высказался о том, кого можно считать величайшим вратарем в истории России.

«Когда кто-то выиграет «Золотой мяч», тогда и будет круче Яшина. Акинфеев реально легенда российского футбола, человек, побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Он заслуживает огромного уважения и стоит в одном ряду с великими. Но Яшин – это единственный в мире вратарь, выигравший «Золотой мяч». О чем здесь можно говорить? Какой в принципе вратарь в мире может с ним сравниться? Ни Нойер, ни Буффон «Золотой мяч» не получали», – сказал Лунев.