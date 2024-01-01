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    • Бубнов оценил перспективы клубов РПЛ во второй части сезона

    Бубнов оценил перспективы клубов РПЛ во второй части сезона

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал предположения относительно борьбы клубов за чемпионство, медали и выживание во второй части сезона РПЛ.

    «Приятно удивил «Краснодар». При Ивиче команда стала играть в сбалансированный футбол, и это принесло результаты, пускай в ущерб зрелищности. Ивич выстроил эффективную оборону, которая пропустила меньше всех в МИР РПЛ.

    В борьбе за чемпионство, скорее всего, будут участвовать три команды. К «Краснодару» и «Зениту» может присоединиться «Динамо». Работу Лички за 18 туров можно оценить очень высоко. «Спартаку» будет сложно бороться за первое место, как и ЦСКА. Отставание от «быков» у этих клубов – критическое.

    Судьба бронзовых наград не будет понятна до самого конца. Помимо тройки лидеров в борьбу способны включиться команды, занимающие места с четвертого по восьмое. Неожиданно видеть в середине таблицы армейцев.

    От ЦСКА ждали большего. Команда Федотова в конце года выглядела неплохо, но слишком много матчей закончились вничью. При этом у красно-синих поражений столько же, сколько у «Зенита», который идет вторым. Исправить положение столичный коллектив может за пару туров.

    Медальные перспективы «Спартака» туманны в весенней части. У красно-белых – неплохая результативность, но и пропускают они много. Схожие проблемы и у «Крыльев Советов». Сейчас очевидно, что прошлогодний успех «Ростова» оказался стечением обстоятельств. Команда Карпина сохранила костяк, но сейчас борется за то, чтобы не оказаться в зоне переходных матчей.

    Бросается в глаза аномальная плотность команд внизу турнирной таблицы. Если в прошлом году перед зимней паузой «Торпедо» и «Химки» явно отставали, то в текущем сезоне спастись могут все, в том числе и «Сочи» – главное разочарование сезона.

    Черноморский коллектив слишком часто проигрывал, при этом на поле команда смотрится не сильно хуже «Оренбурга», который свел больше матчей к ничьей. Чехарда с тренерами не пошла команде на пользу. Но отставание по очкам от зоны стыковых матчей – небольшое, и его можно ликвидировать.

    Шансы «Балтики» на сохранение прописки в элите предпочтительнее. До зимней паузы калининградцы выступали лучше, так что трудно представить, что важнейший матч 19-го тура, в котором сыграют два аутсайдера, закончится в пользу южан», – написал Бубнов.

    • Сезон РПЛ возобновится в марте.
    • После 18 туров в лиге лидирует «Краснодар» с 38 очками, у «Зенита» 36 очков, у «Динамо» – 32.

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    Источник: Sportbox.ru

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    01.01.2024 16:49
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