Лунев высказался об уходе из «Байера»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев ответил, сожалеет ли он, что летом покинул «Байер».
- Россиянин провел в клубе Бундеслиги 2 сезона.
- Его статистика: 3 матча, 4 пропущенных гола.
– Когда смотрите матчи «Байера», не проскакивают мысли о том, что могли бы сейчас играть в одной из самых зрелищных команд мирового футбола? Нет сожалений?
– Когда смотрю, радуюсь успехам «Байера», радуюсь за ребят, я там знаком со многими, включая медицинский и тренерские штабы. Там остались практически те же люди. Естественно, я переживаю за них.
Есть ли какое-то разочарование от ухода? Скорее нет, чем да. Был период, не оправдавший моих ожиданий, надежд, мечты не сбылись.
Ничего страшного, сейчас я иду по другому пути, в моей жизни новая страница. Стараюсь выжимать максимум из того, что есть.
– Верите, что могли бы получить шанс в «Байере», если бы остались, или с Градецки там конкурировать бессмысленно?
– Они взяли второго вратаря, которому дают шансы и в Кубке Германии, и в Лиге Европы. Возможно, и у меня был бы шанс.
Другой момент – как бы у меня все было со здоровьем, все-таки из двух лет в «Байере» больше года я потерял просто на лечение и восстановление, это неприятный момент.
- Лунев в «Карабахе» с августа.
- В этом сезоне он пропустил 14 голов в 15 матчах.