Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Лунев высказался об уходе из «Байера»

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев ответил, сожалеет ли он, что летом покинул «Байер».

    • Россиянин провел в клубе Бундеслиги 2 сезона.
    • Его статистика: 3 матча, 4 пропущенных гола.

    Когда смотрите матчи «Байера», не проскакивают мысли о том, что могли бы сейчас играть в одной из самых зрелищных команд мирового футбола? Нет сожалений?

    – Когда смотрю, радуюсь успехам «Байера», радуюсь за ребят, я там знаком со многими, включая медицинский и тренерские штабы. Там остались практически те же люди. Естественно, я переживаю за них.

    Есть ли какое-то разочарование от ухода? Скорее нет, чем да. Был период, не оправдавший моих ожиданий, надежд, мечты не сбылись.

    Ничего страшного, сейчас я иду по другому пути, в моей жизни новая страница. Стараюсь выжимать максимум из того, что есть.

    Верите, что могли бы получить шанс в «Байере», если бы остались, или с Градецки там конкурировать бессмысленно?

    – Они взяли второго вратаря, которому дают шансы и в Кубке Германии, и в Лиге Европы. Возможно, и у меня был бы шанс.

    Другой момент – как бы у меня все было со здоровьем, все-таки из двух лет в «Байере» больше года я потерял просто на лечение и восстановление, это неприятный момент.

    • Лунев в «Карабахе» с августа.
    • В этом сезоне он пропустил 14 голов в 15 матчах.

    Новости по теме
    Лунев ответил, какие места занимал бы в РПЛ «Карабах» 1
    Лунев сказал, когда кто-то из вратарей станет круче Яшина
    Лунев: «Однажды меня доставили в полицейский участок в Азербайджане»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2024 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+