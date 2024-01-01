Лунев высказался об уходе из «Байера»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев ответил, сожалеет ли он, что летом покинул «Байер».

Россиянин провел в клубе Бундеслиги 2 сезона.

Его статистика: 3 матча, 4 пропущенных гола.

– Когда смотрите матчи «Байера», не проскакивают мысли о том, что могли бы сейчас играть в одной из самых зрелищных команд мирового футбола? Нет сожалений?

– Когда смотрю, радуюсь успехам «Байера», радуюсь за ребят, я там знаком со многими, включая медицинский и тренерские штабы. Там остались практически те же люди. Естественно, я переживаю за них.

Есть ли какое-то разочарование от ухода? Скорее нет, чем да. Был период, не оправдавший моих ожиданий, надежд, мечты не сбылись.

Ничего страшного, сейчас я иду по другому пути, в моей жизни новая страница. Стараюсь выжимать максимум из того, что есть.

– Верите, что могли бы получить шанс в «Байере», если бы остались, или с Градецки там конкурировать бессмысленно?

– Они взяли второго вратаря, которому дают шансы и в Кубке Германии, и в Лиге Европы. Возможно, и у меня был бы шанс.

Другой момент – как бы у меня все было со здоровьем, все-таки из двух лет в «Байере» больше года я потерял просто на лечение и восстановление, это неприятный момент.