Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Газзаев оценил выступления Головина и Захаряна в Европе

    Валерий Газзаев высказался об игре Александра Головина и Арсена Захаряна в составе «Монако» и «Реал Сосьедада» соответственно.

    «Я поздравляю Головина с успешным годом. Мы видим, что он стал одним из лидеров «Монако». Чем больше российских игроков будут сверкать в европейских командах, тем больше внимания станут обращать скауты на нашу лигу.

    У Головина хороший сезон, отличные достижения. А пресса во Франции очень высоко его ценит.

    Захарян уехал и сейчас старается закрепиться в Испании. Пока он не стал твердым игроком основы «Сосьедада», но это одна из лучших команд европейского футбола. Очень хочется, чтобы он там закрепился, адаптация до сих пор продолжается. Задатки у Арсена есть.

    И главное – это возраст полузащитника, 20 лет. Он может достичь высоких результатов. У него хорошее футбольное образование, хорошая физическая подготовка, техника, но надо много работать», – заявил Газзаев.

    • Статистика Головина в этом сезоне: 15 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
    • Захарян после августовского перехода поучаствовал в 17 играх «Сосьедада» и сделал 1 результативную передачу.

    Новости по теме
    Газзаев ответил, кого считает лучшим тренером в России в 2023 году 1
    Опубликован список доверенных лиц Путина на президентских выборах – есть представитель от футбола 10
    Уткин сделал выбор между Романцевым и Газзаевым 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2023 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+