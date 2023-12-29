Газзаев оценил выступления Головина и Захаряна в Европе

Валерий Газзаев высказался об игре Александра Головина и Арсена Захаряна в составе «Монако» и «Реал Сосьедада» соответственно.

«Я поздравляю Головина с успешным годом. Мы видим, что он стал одним из лидеров «Монако». Чем больше российских игроков будут сверкать в европейских командах, тем больше внимания станут обращать скауты на нашу лигу.

У Головина хороший сезон, отличные достижения. А пресса во Франции очень высоко его ценит.

Захарян уехал и сейчас старается закрепиться в Испании. Пока он не стал твердым игроком основы «Сосьедада», но это одна из лучших команд европейского футбола. Очень хочется, чтобы он там закрепился, адаптация до сих пор продолжается. Задатки у Арсена есть.

И главное – это возраст полузащитника, 20 лет. Он может достичь высоких результатов. У него хорошее футбольное образование, хорошая физическая подготовка, техника, но надо много работать», – заявил Газзаев.