Нигматуллин рассказал, чем россияне отличаются от американцев

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил менталитет жителей РФ и США.

«Очень люблю Россию, но у нас люди крайне сдержанны в проявлениях эмоций. Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением.

В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета. Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день», – сказал экс-футболист.