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    • Нигматуллин рассказал, чем россияне отличаются от американцев

    Нигматуллин рассказал, чем россияне отличаются от американцев

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил менталитет жителей РФ и США.

    «Очень люблю Россию, но у нас люди крайне сдержанны в проявлениях эмоций. Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением.

    В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета. Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день», – сказал экс-футболист.

    • Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
    • Он поиграл в России, Италии и Израиле.
    • После ухода из спорта Руслан работал диджеем.

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    Источник: RT

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    28.12.2023 23:26
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