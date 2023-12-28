Нигматуллин рассказал, чем россияне отличаются от американцев

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил менталитет жителей РФ и США.
«Очень люблю Россию, но у нас люди крайне сдержанны в проявлениях эмоций. Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением.
В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета. Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день», – сказал экс-футболист.
- Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
- Он поиграл в России, Италии и Израиле.
- После ухода из спорта Руслан работал диджеем.
Источник: RT