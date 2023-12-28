Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Топ-10 лучших молодых игроков года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших молодых игроков (не старше 20 лет) по итогам 2023 года.

    Первым стал Джуд Беллингем, выступавший до лета за дортмундскую «Боруссию», а затем перешедший в «Реал».

    1. Джуд Беллингем («Боруссия Д» / «Реал», Англия) – 276 очков;
    2. Джамал Мусиала («Бавария», Германия) – 120;
    3. Гави («Барселона», Испания) – 82;
    4. Ламин Ямаль («Барселона», Испания) – 21;
    5. Варрен Заир-Эмери («ПСЖ», Франция) – 11;
    6. Флориан Вирц («Байер», Германия) – 9;
    7. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Аргентина) – 8;
    8. Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», Дания) – 8;
    9. Педри («Барселона», Испания) – 6;
    10. Эндрик («Палмейрас», Бразилия) – 5.

    Новости по теме
    Топ-15 лучших трансферов сезона-2023/24
    Самые дорогие полузащитники мира
    Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза 1
    Источник: IFFHS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2023 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Часто используемые:
    Эмоции:
    Популярные
    Новые
    Первые
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+