Топ-10 лучших молодых игроков года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших молодых игроков (не старше 20 лет) по итогам 2023 года.

Первым стал Джуд Беллингем, выступавший до лета за дортмундскую «Боруссию», а затем перешедший в «Реал».