Топ-10 лучших молодых игроков года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших молодых игроков (не старше 20 лет) по итогам 2023 года.
Первым стал Джуд Беллингем, выступавший до лета за дортмундскую «Боруссию», а затем перешедший в «Реал».
- Джуд Беллингем («Боруссия Д» / «Реал», Англия) – 276 очков;
- Джамал Мусиала («Бавария», Германия) – 120;
- Гави («Барселона», Испания) – 82;
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания) – 21;
- Варрен Заир-Эмери («ПСЖ», Франция) – 11;
- Флориан Вирц («Байер», Германия) – 9;
- Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Аргентина) – 8;
- Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», Дания) – 8;
- Педри («Барселона», Испания) – 6;
- Эндрик («Палмейрас», Бразилия) – 5.
Источник: IFFHS