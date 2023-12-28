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    Самые дорогие защитники мира

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих защитников мира после обновления рыночной стоимости футболистов.

    Первое место в нем занял Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити».

    Топ-20 рейтинга выглядит так:

    1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 млн евро);

    2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 80 млн евро);

    3. Вильям Салиба («Арсенал», 75 млн евро);

    4. Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн евро);

    5. Рональд Араухо («Барселона», 70 млн евро);

    6. Эдер Милитао («Реал», 70 млн евро);

    7. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 70 млн евро).

    8. Матейс де Лигт («Бавария», 65 млн евро);

    9. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм Хотспур», 65 млн евро);

    10. Ашраф Хакими («ПСЖ», 65 млн евро).

    11. Нуну Мендеш («ПСЖ», 60 млн евро).

    12. Алессандро Бастони («Интер», 60 млн евро).

    13. Жюль Кунде («Барселона», 60 млн евро).

    14. Дайот Упамекано («Бавария», 60 млн евро).

    15. Габриэл Магальяйнс («Арсенал», 60 млн евро).

    16. Мин-Джэ Ким («Бавария», 60 млн евро).

    17. Маркиньос («ПСЖ», 60 млн евро).

    18. Леви Колуилл («Челси», 55 млн евро).

    19. Тео Эрнандес («Милан», 55 млн евро).

    20. Бен Уайт («Арсенал», 55 млн евро).

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official

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    vladik12
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    Гвардиол? Серьезно?
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