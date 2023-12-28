Хамес рассказал, что его напугало в Катаре

Экс-полузащитник «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес вспомнил о периоде выступлений за катарский «Аль-Райян».

«Жизнь и культура в Катаре очень трудны. Это страна, в которой сложно адаптироваться.

Вы знаете, что в футболе все принимают душ голыми, но мои партнeры по команде сказали: «Так делать нельзя». Меня это испугало.

Еще там все едят руками. Я просил столовые приборы, но мне сказали: «Нет, ешь рукой», а я ответил: «Ребята, вы сумасшедшие, я не буду есть рукой», – цитирует Хамеса Daily Mail.