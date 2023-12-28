Канчельскис пожелал Слуцкому не опозориться в Китае

Андрей Канчельскис высказался о перспективах Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Поздравляю Слуцкого с этим назначением. Желаю ему не опозориться так же, как в своем шоу, а до этого в «Рубине». Мне бы хотелось, чтобы он реанимировал там свою карьеру.

В Англии у него не получилось, надеюсь он сделал выводы. От любого российского тренера за границей сейчас многое зависит.

Слуцкий представляет там нашу страну. Ему надо показать, что наших тренеров можно приглашать работать зарубеж», – заявил Канчельскис.