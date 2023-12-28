Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Канчельскис пожелал Слуцкому не опозориться в Китае

    Андрей Канчельскис высказался о перспективах Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

    «Поздравляю Слуцкого с этим назначением. Желаю ему не опозориться так же, как в своем шоу, а до этого в «Рубине». Мне бы хотелось, чтобы он реанимировал там свою карьеру.

    В Англии у него не получилось, надеюсь он сделал выводы. От любого российского тренера за границей сейчас многое зависит.

    Слуцкий представляет там нашу страну. Ему надо показать, что наших тренеров можно приглашать работать зарубеж», – заявил Канчельскис.

    • Слуцкий приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Он был без работы более года – после увольнения из «Рубина» в ноябре 2022-го.

    Новости по теме
    Канчельскис – про Слуцкого: «Что он там гавкает, рот раскрывает?» 20
    Слуцкий жестко ответил Мостовому и Канчельскису 9
    Канчельскис высказался о назначении Слуцкого в китайский клуб 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      bashnat013 17 минут назад

      А ты уже везде обосрался,щенята тявкают а Караван идет

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+