Травмированный Неймар устроил трехдневную вечеринку на круизном лайнере

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар продолжает восстановление от травмы.

Между процедурами он устроил рождественскую вечеринку на круизном лайнере. Туда мог попасть любой желающий.

Стоимость трех дней круиза варьировалась от 1 до 6 тысяч евро.