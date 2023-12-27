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    • Травмированный Неймар устроил трехдневную вечеринку на круизном лайнере

    Травмированный Неймар устроил трехдневную вечеринку на круизном лайнере

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар продолжает восстановление от травмы.

    Между процедурами он устроил рождественскую вечеринку на круизном лайнере. Туда мог попасть любой желающий.

    Стоимость трех дней круиза варьировалась от 1 до 6 тысяч евро.

    • Неймар получил разрыв передней крестообразной связки и мениска в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2) в октябре этого года.
    • Игрок выбыл до августа.
    • Саудовцы летом заплатили «ПСЖ» 90 миллионов за Неймара.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.12.2023 22:36
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