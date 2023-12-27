Травмированный Неймар устроил трехдневную вечеринку на круизном лайнере

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар продолжает восстановление от травмы.
Между процедурами он устроил рождественскую вечеринку на круизном лайнере. Туда мог попасть любой желающий.
Стоимость трех дней круиза варьировалась от 1 до 6 тысяч евро.
- Неймар получил разрыв передней крестообразной связки и мениска в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2) в октябре этого года.
- Игрок выбыл до августа.
- Саудовцы летом заплатили «ПСЖ» 90 миллионов за Неймара.
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