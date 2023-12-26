Головин и Соболев сыграли в «Деревяшки»

Два мужика сидят в полуобнаженном виде, почему то в свитерах, но в трусах и во что-то там играют, хихикают,...- думаю это повод для разбирательства, всё ли там "чисто" ??? !!! )))
Сборная России опубликовала игровое видео с Александром Головиным и Александром Соболевым.
Они сыграли в настольную игру «Деревяшки».
- Головин – лучший игрок «Монако» последних 3 месяцев.
- Соболев сейчас находится в ОАЭ, где вошел в бизнес по аренде автомобилей.
- Сборная России ближайший матч проведет 21 марта против Сербии в Москве.
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