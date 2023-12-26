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    Головин и Соболев сыграли в «Деревяшки»

    Сборная России опубликовала игровое видео с Александром Головиным и Александром Соболевым.

    Они сыграли в настольную игру «Деревяшки».

    • Головин – лучший игрок «Монако» последних 3 месяцев.
    • Соболев сейчас находится в ОАЭ, где вошел в бизнес по аренде автомобилей.
    • Сборная России ближайший матч проведет 21 марта против Сербии в Москве.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +37506

      VVM1964 27 минут назад

      Два мужика сидят в полуобнаженном виде, почему то в свитерах, но в трусах и во что-то там играют, хихикают,...- думаю это повод для разбирательства, всё ли там "чисто" ??? !!! )))

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