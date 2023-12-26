«Реал» начал готовить документы по трансферу Мбаппе

«Реал» уже на следующей неделе должен связаться с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе по поводу возможного трансфера. По данным журналиста Рамона Альвареза де Мона, испанский клуб уже начал готовить необходимую документацию.
С нападающим планирует созвониться и президент «Реала» Флорентино Перес.
Действующий контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2024 года. За полгода до истечения контракта футболисты могут вести переговоры.
Отмечается, что следующая неделя станет решающей в вопросе по переходу игрока в мадридский клуб.
- В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 22 матча во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 2 голевые передачи.
- В чемпионате Испании «Реал» лидирует с 45 очками после 18 матчей.
Источник: Sport24