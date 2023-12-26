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    «Реал» начал готовить документы по трансферу Мбаппе

    «Реал» уже на следующей неделе должен связаться с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе по поводу возможного трансфера. По данным журналиста Рамона Альвареза де Мона, испанский клуб уже начал готовить необходимую документацию.

    С нападающим планирует созвониться и президент «Реала» Флорентино Перес.

    Действующий контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2024 года. За полгода до истечения контракта футболисты могут вести переговоры.

    Отмечается, что следующая неделя станет решающей в вопросе по переходу игрока в мадридский клуб.

    • В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 22 матча во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 2 голевые передачи.
    • В чемпионате Испании «Реал» лидирует с 45 очками после 18 матчей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:03
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1806

      k611 2 часа назад

      Опять Санта-Барбара начинается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2429

      Таврида 2 часа назад

      Интересно, Мбаппе таки кинет парижан, или Реал бабки за игрока заплатит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1443

      САНЁК17 2 часа назад

      Никак не угомониться эти сливочные, как будто они на него хотят жениться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2614

      Чермындыр > САНЁК17 2 часа назад

      Потенциально будущий неоднократный обладатель ЗМ, который может принести Реалу огромную кучу бабла как за счет спортивных результатов, так и за счет медийки - конечно не угомонятся. Это называется инвестиции

      1
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