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    Зе из «Васко да Гама» отказался от перехода в ЦСКА

    ЦСКА проявлял интерес к опорному полузащитнику «Васко да Гама» Зе Габриэлу. По данным Globo, хавбек отказался от перехода в московский клуб.

    Армейцы хотели подписать игрока в качестве свободного агента, так как у него кончается контракт 31 декабря 2023 года. Однако бразилец вместо этого продлил контракт с «Васко да Гама» до декабря 2025 года.

    • Зе Габриэл перебрался в «Васко да Гама» в качестве свободного агента зимой 2022 года.
    • В нынешнем сезоне 24-летний игрок сыграл за команду 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.12.2023 21:32
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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1703444157
    А конюшня все на халяву хочет! У друзей помойных денег возьмите - там их как фантиков ну или циганей ихних в аренду бразильских попросите))!!!
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    Таврида
    1703470028
    ЦСКА бы бы от одного Зе избавиться, куда уж два...
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