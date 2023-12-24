Зе из «Васко да Гама» отказался от перехода в ЦСКА

ЦСКА проявлял интерес к опорному полузащитнику «Васко да Гама» Зе Габриэлу. По данным Globo, хавбек отказался от перехода в московский клуб.

Армейцы хотели подписать игрока в качестве свободного агента, так как у него кончается контракт 31 декабря 2023 года. Однако бразилец вместо этого продлил контракт с «Васко да Гама» до декабря 2025 года.