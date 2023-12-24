Аршавин сказал, что ему нравится в работе Абаскаля

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
– Что вам нравится в работе Абаскаля?
– Иногда что-то нравится, но порой – явный перебор. Мы видим хорошую игру «Спартака» в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались.
– Дойдет ли в «Спартаке» ситуация до смены тренера? Принесет ли это пользу команде?
– На данном этапе, думаю, нет. Хотя мы видим, что этой команде свойственна нестабильность в последнее время.
- «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
- Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые выиграли бронзовые медали.
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Источник: «Спорт уик-энд»