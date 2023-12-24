Аршавин сказал, что ему нравится в работе Абаскаля

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– Что вам нравится в работе Абаскаля?

– Иногда что-то нравится, но порой – явный перебор. Мы видим хорошую игру «Спартака» в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались.

– Дойдет ли в «Спартаке» ситуация до смены тренера? Принесет ли это пользу команде?

– На данном этапе, думаю, нет. Хотя мы видим, что этой команде свойственна нестабильность в последнее время.