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    Аршавин сказал, что ему нравится в работе Абаскаля

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    – Что вам нравится в работе Абаскаля?

    – Иногда что-то нравится, но порой – явный перебор. Мы видим хорошую игру «Спартака» в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались.

    – Дойдет ли в «Спартаке» ситуация до смены тренера? Принесет ли это пользу команде?

    – На данном этапе, думаю, нет. Хотя мы видим, что этой команде свойственна нестабильность в последнее время.

    • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
    • Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые выиграли бронзовые медали.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 20:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17633

      Алексей З 26 минут назад

      Херли спрашивать у Аршавина за Спартак , когда он откровенно сказал - " Нам сильный Спартак не нужен ".
      Этим всё сказано.
      Скажу более, им вообще конкуренты не нужны , так что все "добрые высказывания" этого персонажа стоит рассматривать под особым углом.

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