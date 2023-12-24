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    Турищев: «Родина» летом будет в РПЛ»

    Футболист «Родины» Максим Турищев верит в выход в РПЛ.

    – В прошлом сезоне «Родина» попала в переходные матчи, боролась с «Пари НН» за выход в РПЛ (0:3; 2:0). Сейчас есть шансы повторить успех?

    – Я уверен, что мы догоним конкурентов. Не сомневаюсь, что «Родина» выполнит свою задачу. Мы объединены только одной идеей – выйти в РПЛ. У всех запредельная мотивация. И в последних матчах перед зимней паузой мы это показали. Поэтому считаю, что «Родина» в следующем сезоне будет в РПЛ.

    • «Родина» отстает от зоны переходных матчей на 7 очков.
    • По ходу сезона главного тренера москвичей Дмитрия Парфенова сменил испанец Франк Артига.
    • У Турищева в сезоне Первой лиги 17 матчей, 4 гола.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 12:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      PHILADELPHIA 005 3 часа назад

      Родина в РПЛ обязательно попадет.

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