Турищев: «Родина» летом будет в РПЛ»

Футболист «Родины» Максим Турищев верит в выход в РПЛ.

– В прошлом сезоне «Родина» попала в переходные матчи, боролась с «Пари НН» за выход в РПЛ (0:3; 2:0). Сейчас есть шансы повторить успех?

– Я уверен, что мы догоним конкурентов. Не сомневаюсь, что «Родина» выполнит свою задачу. Мы объединены только одной идеей – выйти в РПЛ. У всех запредельная мотивация. И в последних матчах перед зимней паузой мы это показали. Поэтому считаю, что «Родина» в следующем сезоне будет в РПЛ.

«Родина» отстает от зоны переходных матчей на 7 очков.

По ходу сезона главного тренера москвичей Дмитрия Парфенова сменил испанец Франк Артига.

У Турищева в сезоне Первой лиги 17 матчей, 4 гола.

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