Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турищев: «Родина» летом будет в РПЛ»

24 декабря 2023, 12:10
4

Футболист «Родины» Максим Турищев верит в выход в РПЛ.

– В прошлом сезоне «Родина» попала в переходные матчи, боролась с «Пари НН» за выход в РПЛ (0:3; 2:0). Сейчас есть шансы повторить успех?

– Я уверен, что мы догоним конкурентов. Не сомневаюсь, что «Родина» выполнит свою задачу. Мы объединены только одной идеей – выйти в РПЛ. У всех запредельная мотивация. И в последних матчах перед зимней паузой мы это показали. Поэтому считаю, что «Родина» в следующем сезоне будет в РПЛ.

  • «Родина» отстает от зоны переходных матчей на 7 очков.
  • По ходу сезона главного тренера москвичей Дмитрия Парфенова сменил испанец Франк Артига.
  • У Турищева в сезоне Первой лиги 17 матчей, 4 гола.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

Еще по теме:
В тульском «Арсенале» подсчитали, сколько литров воды выпил каждый игрок в прошлом сезоне 1
Экс-футболист ЦСКА вернулся из «Химок» в « Торпедо».
В «Сочи» высказались о будущем Гуарирапы 5
Источник: «Известия»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Родина Турищев Максим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PHILADELPHIA 005
1703410804
Родина в РПЛ обязательно попадет.
Ответить
alefreddy
1703422817
уверенный какой
Ответить
Купа Купыч
1703433166
Летом она будет расформирована, как Асмарал.
Ответить
witalik
1703771213
За Родину, вперёд! Это не эпатаж, но Родина хороша по игре...
Ответить
Главные новости
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
1
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
11
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
11
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
23
Все новости
Все новости
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
23
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
Вчера, 14:29
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
Вчера, 14:10
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+