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  • В руководстве лидера Первой лиги признали наличие разногласий

В руководстве лидера Первой лиги признали наличие разногласий

23 декабря 2023, 11:11
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил, есть ли у него разногласия с генеральным директором Шамилем Газизовым и главным тренером Курбаном Бердыевым.

«Примеры, когда большим специалистам не удавалось найти общий язык, есть. Нельзя сказать, что на все аспекты игры, подготовки, клубной работы мы смотрим одинаково.

Разногласия во взглядах есть, в том числе во взглядах на игру. Но это нормально. А как по-другому? В любом случае решения должны быть коллегиальными. А для их принятия нужна доказательная база.

Большой опыт – это хорошо, но насколько он адаптирован к нынешним реалиям – это вопрос. Опыт, с одной стороны, помощник, с другой стороны – тормоз. Противоречия и споры были, есть и будут. Но важно уважать мнение своих коллег, слышать их», – сказал Гаджиев.

  • «Динамо Мх» – лидер Первой лиги.
  • Команда из Махачкалы набрала 37 очков в 20 турах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Динамо Мх Гаджиев Гаджи Бердыев Курбан Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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1703529530
За Махачкалой слежу благодаря К.Б.Бердыеву.
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