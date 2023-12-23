В руководстве лидера Первой лиги признали наличие разногласий

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил, есть ли у него разногласия с генеральным директором Шамилем Газизовым и главным тренером Курбаном Бердыевым.

«Примеры, когда большим специалистам не удавалось найти общий язык, есть. Нельзя сказать, что на все аспекты игры, подготовки, клубной работы мы смотрим одинаково.

Разногласия во взглядах есть, в том числе во взглядах на игру. Но это нормально. А как по-другому? В любом случае решения должны быть коллегиальными. А для их принятия нужна доказательная база.

Большой опыт – это хорошо, но насколько он адаптирован к нынешним реалиям – это вопрос. Опыт, с одной стороны, помощник, с другой стороны – тормоз. Противоречия и споры были, есть и будут. Но важно уважать мнение своих коллег, слышать их», – сказал Гаджиев.