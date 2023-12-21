Лучшего бомбардира позапрошлого сезона РПЛ позвали в клуб Первой лиги

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов хочет видеть в своей команде форварда «Ахмата» Гамида Агаларова.

«Мне отрадно, что за команду играют дагестанские футболисты и они выходят в старте. Это очень важно!

Чем больше дагестанских футболистов будет в махачкалинском «Динамо», тем круче мы работаем.

Гамид, мы тебя ждeм. Сейчас только надо с соседями договориться», – сказал Газизов на клубном шоу.