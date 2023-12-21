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    • Лучшего бомбардира позапрошлого сезона РПЛ позвали в клуб Первой лиги

    Лучшего бомбардира позапрошлого сезона РПЛ позвали в клуб Первой лиги

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов хочет видеть в своей команде форварда «Ахмата» Гамида Агаларова.

    «Мне отрадно, что за команду играют дагестанские футболисты и они выходят в старте. Это очень важно!

    Чем больше дагестанских футболистов будет в махачкалинском «Динамо», тем круче мы работаем.

    Гамид, мы тебя ждeм. Сейчас только надо с соседями договориться», – сказал Газизов на клубном шоу.

    • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22.
    • 23-летний нападающий – воспитанник махачкалинского «Анжи».
    • Летом 2022-го он за 100 млн рублей перешел в «Ахмат».
    • Газизов работал с Гамидом в «Уфе».

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.12.2023 22:13
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