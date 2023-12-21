Тикнизян назвал российского футболиста, близкого к Аршавину по уровню игры

Разные по стилю и восприятию игроки.
Если Аршавин технарь творец , то Головин " рабочая лошадь ", у которого на первом месте физика.
От скудости талантов обоих привозносят не адекватно игре.
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что хавбек «Монако» Александр Головин приблизился по уровню игры к экс-футболисту «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину.
– Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Ты видишь в России сейчас футболиста, близкого к нему по уровню?
– Да, это Саша Головин. Возможно, он уже приблизился к уровню Аршавина. Головин хорошо выступает за «Монако», особенно в этом сезоне, и в принципе чувствует себя очень даже неплохо в зарубежном чемпионате и еврокубках.
Понятно, что Аршавин на данный момент чуть лучше за счет индивидуальных наград. Но по уровню мастерства, думаю, они очень схожи.
- Александр Головин с 2018 года выступает в «Монако».
- В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1, в которых забил 5 голов и отдал 2 передачи.