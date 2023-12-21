Тикнизян назвал российского футболиста, близкого к Аршавину по уровню игры

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что хавбек «Монако» Александр Головин приблизился по уровню игры к экс-футболисту «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину.

– Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Ты видишь в России сейчас футболиста, близкого к нему по уровню?

– Да, это Саша Головин. Возможно, он уже приблизился к уровню Аршавина. Головин хорошо выступает за «Монако», особенно в этом сезоне, и в принципе чувствует себя очень даже неплохо в зарубежном чемпионате и еврокубках.

Понятно, что Аршавин на данный момент чуть лучше за счет индивидуальных наград. Но по уровню мастерства, думаю, они очень схожи.

Александр Головин с 2018 года выступает в «Монако».

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1, в которых забил 5 голов и отдал 2 передачи.

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