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    • Тикнизян назвал российского футболиста, близкого к Аршавину по уровню игры

    Тикнизян назвал российского футболиста, близкого к Аршавину по уровню игры

    Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что хавбек «Монако» Александр Головин приблизился по уровню игры к экс-футболисту «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину.

    – Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Ты видишь в России сейчас футболиста, близкого к нему по уровню?

    – Да, это Саша Головин. Возможно, он уже приблизился к уровню Аршавина. Головин хорошо выступает за «Монако», особенно в этом сезоне, и в принципе чувствует себя очень даже неплохо в зарубежном чемпионате и еврокубках.

    Понятно, что Аршавин на данный момент чуть лучше за счет индивидуальных наград. Но по уровню мастерства, думаю, они очень схожи.

    • Александр Головин с 2018 года выступает в «Монако».
    • В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1, в которых забил 5 голов и отдал 2 передачи.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17561

      Алексей З 32 минуты назад

      Разные по стилю и восприятию игроки.
      Если Аршавин технарь творец , то Головин " рабочая лошадь ", у которого на первом месте физика.
      От скудости талантов обоих привозносят не адекватно игре.

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