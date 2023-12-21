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    • «Кадис» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2023

    «Кадис» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кадис» и «Реал Сосьедад», 18 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Кадис»: Хиль, Фали, Чуст, Эрнандес Каррера, Карселен, Алькараз, Алехо, Куаме, Наварро, Рамос, Гомес.

    Главный тренер: Серхио Гонсалес Сориано

    «Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Субельдия, Тирни, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мерино, Оярсабаль, Кубо, Мендес, Умар.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Реал Сосьедад»

    Источник: Бомбардир

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