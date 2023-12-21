Смотреть прямую трансляцию матча «Кадис» и «Реал Сосьедад», 18 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Кадис»: Хиль, Фали, Чуст, Эрнандес Каррера, Карселен, Алькараз, Алехо, Куаме, Наварро, Рамос, Гомес.
Главный тренер: Серхио Гонсалес Сориано
«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Субельдия, Тирни, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мерино, Оярсабаль, Кубо, Мендес, Умар.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Реал Сосьедад»
- Матч покажет Окко.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир