Смотреть прямую трансляцию матча «Кадис» и «Реал Сосьедад», 18 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Кадис»: Хиль, Фали, Чуст, Эрнандес Каррера, Карселен, Алькараз, Алехо, Куаме, Наварро, Рамос, Гомес.

Главный тренер: Серхио Гонсалес Сориано

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Субельдия, Тирни, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мерино, Оярсабаль, Кубо, Мендес, Умар.

Главный тренер: Иманол Альгуасил

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Реал Сосьедад»