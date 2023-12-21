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    • В РФС назвали еще одного вероятного соперника сборной России из Европы

    В РФС назвали еще одного вероятного соперника сборной России из Европы

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, с кем еще, кроме Сербии, сборная России может сыграть в 2024 году.

    «Мы ведем переговоры с белорусами. Есть высокая вероятность, что эта команда может стать соперником сборной России в течение 2024 года. Но точно не в марте», – заявил Митрофанов.

    • Россияне с февраля 2022 года отстранены от международных турниров.
    • Матч с Сербией состоится в Москве на стадионе «Динамо» 21 марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1059

      TIMOTHY 1 час назад

      Сыграли бы с Израилем и пиндосами

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3907

      FRZZ > TIMOTHY 1 час назад

      Израиль уже не станет играть с Россией по известным причинам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1059

      TIMOTHY > FRZZ 1 час назад

      У них те же причины

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3907

      FRZZ > TIMOTHY 1 час назад

      У Израиля есть новые причины, чтобы не играть с Россией.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17556

      Алексей З 2 часа назад

      С Белорусами можно через день играть.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1630

      Цугундeр > Алексей З 13 минут назад

      Сутки ,через трое.

      0
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