В РФС назвали еще одного вероятного соперника сборной России из Европы

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, с кем еще, кроме Сербии, сборная России может сыграть в 2024 году.

«Мы ведем переговоры с белорусами. Есть высокая вероятность, что эта команда может стать соперником сборной России в течение 2024 года. Но точно не в марте», – заявил Митрофанов.