В РФС назвали еще одного вероятного соперника сборной России из Европы

Сыграли бы с Израилем и пиндосами
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, с кем еще, кроме Сербии, сборная России может сыграть в 2024 году.
«Мы ведем переговоры с белорусами. Есть высокая вероятность, что эта команда может стать соперником сборной России в течение 2024 года. Но точно не в марте», – заявил Митрофанов.
- Россияне с февраля 2022 года отстранены от международных турниров.
- Матч с Сербией состоится в Москве на стадионе «Динамо» 21 марта.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.