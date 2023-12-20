Миранчук и Хвича подешевели на Transfermarkt

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Кф 2,30
Transfermarkt обновил стоимость футболистов Серии А. Алексей Миранук («Аталанта») и Хвича Кварацхелия («Наполи») подешевели.
Россиянин теперь стоит 7,5 миллиона евро (-1,5 миллиона). Хвича вместо 85 миллионов стоит 80.
- Футболисты вместе выступали за «Локомотив».
- Миранчук зимой может покинуть «Аталанту».
- Хвича в прошлом сезоне помог «Наполи» взять скудетто.