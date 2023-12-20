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    Миранчук и Хвича подешевели на Transfermarkt

    Transfermarkt обновил стоимость футболистов Серии А. Алексей Миранук («Аталанта») и Хвича Кварацхелия («Наполи») подешевели.

    Россиянин теперь стоит 7,5 миллиона евро (-1,5 миллиона). Хвича вместо 85 миллионов стоит 80.

    • Футболисты вместе выступали за «Локомотив».
    • Миранчук зимой может покинуть «Аталанту».
    • Хвича в прошлом сезоне помог «Наполи» взять скудетто.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      fgudneld 11 минут назад

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