Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» и «Метц», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

Главный тренер: Луис Энрике

«Метц»: Укиджа, Колен, Удол, Траоре, Эрей, Сабали, Камара, Керхоф, Жаскес, Джаллоу, Элисор.

Главный тренер: Ласло Бeлeни

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Метц»