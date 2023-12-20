Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «ПСЖ» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    «ПСЖ» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» и «Метц», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Метц»: Укиджа, Колен, Удол, Траоре, Эрей, Сабали, Камара, Керхоф, Жаскес, Джаллоу, Элисор.

    Главный тренер: Ласло Бeлeни

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Метц»

    ПСЖ-Метц смотреть онлайн 20 декабря

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+