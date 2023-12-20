Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» и «Метц», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Баркола.
Главный тренер: Луис Энрике
«Метц»: Укиджа, Колен, Удол, Траоре, Эрей, Сабали, Камара, Керхоф, Жаскес, Джаллоу, Элисор.
Главный тренер: Ласло Бeлeни
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Метц»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»