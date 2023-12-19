Саудовские клубы интересовались Джикией и Тюкавиным

Спортивный директор футбольного агентства SA-Agency Никита Семенюк рассказал о контактах с саудовскими клубами по поводу игроков из РПЛ.

– Вы соприкасались с Азией в это окно?

– Соприкасались. Были запросы. Саудитам интересны российские футболисты с ценником 5+ миллионов. Например, Тюкавин, Джикия. Пиняев мог бы быть интересен.

Он быстрый, техничный и для развития их чемпионата как раз. По поводу его предполагаю, а насчeт Джикии спрашивал клуб «Аль-Иттихад». За него играют Карим Бензема и Н'Голо Канте. А также «Аль-Иттифак».

Там был больше вопрос: «Как думаете: поехал бы?» – «Наверное, поехал бы. На Transfermarkt есть контакты агентства, клиентом которого Джикия является. С ними можно связаться и пообщаться на эту тему».

И по Косте тоже был консультационный вопрос: «Было бы интересно?» – «На сегодня нет». Он ещe слишком молодой, чтобы кайфовать от футбола.

– Кто-то окажется из россиян в ближайшие год-два?

– А почему бы и нет? Тем более у нас хорошие отношения с саудитами. Это может быть и политически интересно.

Но не думаю, что это будет футболист младше 27 лет, а игрок национальной сборной России с нормальным багажом. После 27 лет съездить поиграть на большие деньги и в своe удовольствие, учитывая, что нет ЧМ, ЧЕ, еврокубков, – не вижу проблемы.