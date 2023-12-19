Булыкин озвучил имя лучшего футболиста года в России

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин выбрал лучшего футболиста РПЛ.

– Кто стал лучшим футболистом 2023 года в России?

– Можно выделить многих, но я выберу Кассьерру. Он набрал приличный ход, постоянно играет, много забивает. Мне, как нападающему, приятно, что Кассьерра сейчас находится в такой форме.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ 26‑летний Кассьерра возглавляет таблицу бомбардиров с 14 забитыми мячами.

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2022 года.

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