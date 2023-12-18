Аршавин объяснил деградацию РПЛ

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему уровень чемпионата России в любом случае просел.

– Идет разговор о том, что лига деградирует – но как сравнить с тем, что было, без еврокубков?

– Трудно определить. Но по идее, уровень все равно стал слабее, потому что легионеры уезжали. Приезжают послабее тех, которых могли себе позволить раньше.

– Прошлой зимой Василий Березуцкий говорил о том, что в России команды ни за что не борются. А сейчас очень жестко все, – не помню настолько интригующего чемпионата за последние пять лет. Нет такого ощущения?

– Всегда все за что-то борются, всегда хотят выиграть. Просто сейчас такая ситуация, что «Зенит» к зимнему перерыву не ушел в отрыв.

Хотя с другой стороны «Зенит» редко уходил в большой отрыв. У клубов амбициозные руководители, – хотят выиграть и в эти пять лет хотели выиграть.