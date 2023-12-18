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    Аршавин объяснил деградацию РПЛ

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему уровень чемпионата России в любом случае просел.

    – Идет разговор о том, что лига деградирует – но как сравнить с тем, что было, без еврокубков?

    – Трудно определить. Но по идее, уровень все равно стал слабее, потому что легионеры уезжали. Приезжают послабее тех, которых могли себе позволить раньше.

    – Прошлой зимой Василий Березуцкий говорил о том, что в России команды ни за что не борются. А сейчас очень жестко все, – не помню настолько интригующего чемпионата за последние пять лет. Нет такого ощущения?

    – Всегда все за что-то борются, всегда хотят выиграть. Просто сейчас такая ситуация, что «Зенит» к зимнему перерыву не ушел в отрыв.

    Хотя с другой стороны «Зенит» редко уходил в большой отрыв. У клубов амбициозные руководители, – хотят выиграть и в эти пять лет хотели выиграть.

    • РПЛ ушла на зимнюю паузу после 18 сыгранных туров.
    • Чемпионат возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.12.2023 23:25
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