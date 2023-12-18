Месси опубликовал пост, посвященный годовщине победы Аргентины на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси напомнил, что ровно год назад его команда стала чемпионом мира.

18 декабря 2022-го аргентинцы победили Францию в финале ЧМ.

Аргентина выиграла по пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.

Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

«Год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Всех с годовщиной!», – написал Месси в соцсетях.