Месси опубликовал пост, посвященный годовщине победы Аргентины на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси напомнил, что ровно год назад его команда стала чемпионом мира.
- 18 декабря 2022-го аргентинцы победили Францию в финале ЧМ.
- Аргентина выиграла по пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.
- Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.
«Год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь.
Всех с годовщиной!», – написал Месси в соцсетях.
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