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    • Месси опубликовал пост, посвященный годовщине победы Аргентины на ЧМ-2022

    Месси опубликовал пост, посвященный годовщине победы Аргентины на ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси напомнил, что ровно год назад его команда стала чемпионом мира.

    • 18 декабря 2022-го аргентинцы победили Францию в финале ЧМ.
    • Аргентина выиграла по пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.
    • Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

    «Год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

    Всех с годовщиной!», – написал Месси в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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