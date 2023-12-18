Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру нападающих Константина Тюкавина («Динамо»), Матео Кассьерры («Зенит») и Джона Кордобы («Краснодар»).

«Потенциально Тюкавин самый сильный, он самый молодой. Но на данный момент он недотягивает до этих двух футболистов. Кассьерра – это «наконечник», который зависит от команды и может забить гол. В моем понимании Кордоба – это центральный нападающий, который может и убежать, и прикрыть мяч, и развернуть, и с двух ног бьет. Нам повезло, что он в нашем чемпионате есть. Бомбардирские качества лучше у Кассьерры», – сказал Радимов.