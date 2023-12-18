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    • Радимов сравнил потенциал Тюкавина относительно Кассьерры и Кордобы

    Радимов сравнил потенциал Тюкавина относительно Кассьерры и Кордобы

    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру нападающих Константина Тюкавина («Динамо»), Матео Кассьерры («Зенит») и Джона Кордобы («Краснодар»).

    «Потенциально Тюкавин самый сильный, он самый молодой. Но на данный момент он недотягивает до этих двух футболистов. Кассьерра – это «наконечник», который зависит от команды и может забить гол. В моем понимании Кордоба – это центральный нападающий, который может и убежать, и прикрыть мяч, и развернуть, и с двух ног бьет. Нам повезло, что он в нашем чемпионате есть. Бомбардирские качества лучше у Кассьерры», – сказал Радимов.

    • В нынешнем сезоне РПЛ 21‑летний Тюкавин забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах.
    • У 26‑летнего Кассьерры 14 мячей и 2 результативных паса в 18 играх.
    • У 30‑летнего Кордобы 8 мячей и 4 результативных передачи в 16 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3326

      ScarlettOgusania 36 минут назад

      ну и заголовки на бомбе пошли всё не.грамотнее и несноснее "сравнил...в сравнении") эй, на корме, вы школу то осилили?)) жертвы ЕГЭ, блин!

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      Рейтинг: +3410

      Suvorov71 > ScarlettOgusania 18 минут назад

      Да, мы жертвы ЕГЭ, ну и что, что у меня диплом эл.сарщика ручной сварки, что у нашего бригадира, а он мне дед, и не сдавал ЕГЭ

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