ну и заголовки на бомбе пошли всё не.грамотнее и несноснее "сравнил...в сравнении") эй, на корме, вы школу то осилили?)) жертвы ЕГЭ, блин!
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру нападающих Константина Тюкавина («Динамо»), Матео Кассьерры («Зенит») и Джона Кордобы («Краснодар»).
«Потенциально Тюкавин самый сильный, он самый молодой. Но на данный момент он недотягивает до этих двух футболистов. Кассьерра – это «наконечник», который зависит от команды и может забить гол. В моем понимании Кордоба – это центральный нападающий, который может и убежать, и прикрыть мяч, и развернуть, и с двух ног бьет. Нам повезло, что он в нашем чемпионате есть. Бомбардирские качества лучше у Кассьерры», – сказал Радимов.
- В нынешнем сезоне РПЛ 21‑летний Тюкавин забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах.
- У 26‑летнего Кассьерры 14 мячей и 2 результативных паса в 18 играх.
- У 30‑летнего Кордобы 8 мячей и 4 результативных передачи в 16 играх.