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    Топ-3 игрока сезона РПЛ по версии Аршавина

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин выделил трех лучших игроков сезона РПЛ.

    «Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идeт на первом месте. На сегодняшний день это «Краснодар». Поэтому я бы назвал Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. Также отмечу молодого Никиту Кривцова», – сказал Аршавин.

    • У Кордобы в сезоне РПЛ 16 матчей, 8 голов, 4 ассиста.
    • У Сперцяна 8 голов, 4 ассиста в 18 встречах.
    • «Краснодар» лидирует сейчас в РПЛ благодаря голу Кривцова в последнем матче с ЦСКА (1:0).

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    Источник: Metaratings

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