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    • Песьяковы устроили фотосессию в душе: Сергей целовал жену и держал за ягодицы

    Песьяковы устроили фотосессию в душе: Сергей целовал жену и держал за ягодицы

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков снялся в фотосессии с женой. Пара не стеснялась целоваться на камеру.

    «Любовь моей жизни», – подписала кадры супруга Песьякова Ксения.

    • Пара познакомилась в 2008 году.
    • У них трое детей.
    • Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать откровенные фото и видео.

    Фото: соцсети Ксении Песьяковой

    Жена Песьякова устроила мужу романтический вечер в честь дня рождения

    Жена Песьякова показала кадры эротической фотосессии в чулках

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +650

      odessakmv 24 минуты назад

      главное, чтобы следующим не оказался "блин, не тот файл"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Цугундeр 1 час назад

      Одной рукою - два мяча .Песялищщщеее..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +37265

      VVM1964 1 час назад

      Сначала нам выложили романтический вечер, теперь кадры из душа, следующим видимо будет домашнее порно !!! (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +9588

      vladik12 > VVM1964 1 час назад

      Зависит от Ксении и Сергея). Насколько далеко они зайдут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37265

      VVM1964 > vladik12 1 час назад

      Почему надо демонстрировать людям свои отношения ? Мне кажется это - личное ... или отношения показные (впрочем, возможно у меня устаревшее воспитание и восприятие, но что-то слабо верится что большинство людей за них просто порадуются, ну или опять же - может я плохого мнения о людях ...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3887

      FRZZ > VVM1964 1 час назад

      Согласен с вами, никогда не понимал таких идиотов которые выставляют фотографии жены или любовницы. Это же сугубо личное.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7273

      Давид59 1 час назад

      Ну вот, могут же о футболе писать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20966

      ilichkadr 2 часа назад

      Лучше бы Песьяков держал в руках мяч нежели чью-то жопу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1774

      Taps > ilichkadr 2 часа назад

      Прекрасно сказано !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22637

      Cleaner 2 часа назад

      Валера - друг, можно делать все, что хочешь и вываливать все это в интернет...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9588

      vladik12 > Cleaner 2 часа назад

      Причем тут Валера? Не думаю, что фоткал он.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4881

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Да держал он ее за жопу. Но это совсем не про футбол.

      0
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      Рейтинг: +9588

      vladik12 > Иван Петров 1986 2 часа назад

      А Песьяков кто, епт? Машинист?

      1
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      Рейтинг: +20966

      ilichkadr > vladik12 2 часа назад

      Не, не машинист, а всего лишь озабоченный и не совсем футболом.

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