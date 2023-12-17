Песьяковы устроили фотосессию в душе: Сергей целовал жену и держал за ягодицы

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков снялся в фотосессии с женой. Пара не стеснялась целоваться на камеру.

«Любовь моей жизни», – подписала кадры супруга Песьякова Ксения.

Пара познакомилась в 2008 году.

У них трое детей.

Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать откровенные фото и видео.

Фото: соцсети Ксении Песьяковой

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