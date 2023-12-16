Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Фулхэма», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бюрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.

Главный тренер: Эдди Хау

«Фулхэм»: Лено, Тете, Басси, Адарабиойо, Робинсон, Рид, Уилсон, Перейра, Ивоби, Пальинья, Хименес.

Главный тренер: Марку СилвСилва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Фулхэм»