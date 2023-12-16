Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ньюкасл» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

«Ньюкасл» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

16 декабря 2023, 13:35

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Фулхэма», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бюрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.

Главный тренер: Эдди Хау

«Фулхэм»: Лено, Тете, Басси, Адарабиойо, Робинсон, Рид, Уилсон, Перейра, Ивоби, Пальинья, Хименес.

Главный тренер: Марку СилвСилва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»«Фулхэм»

Ньюкасл-Фулхэм смотреть онлайн 16 декабря

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Ньюкасл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
4
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
2
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
2
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Все новости
Все новости
Мудрик получил травму и может пропустить до двух месяцев
Вчера, 22:26
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Вчера, 09:41
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
7
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
8 сентября
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+