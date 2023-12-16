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    • «Ньюкасл» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    «Ньюкасл» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Фулхэма», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бюрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.

    Главный тренер: Эдди Хау

    «Фулхэм»: Лено, Тете, Басси, Адарабиойо, Робинсон, Рид, Уилсон, Перейра, Ивоби, Пальинья, Хименес.

    Главный тренер: Марку СилвСилва

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»«Фулхэм»

    Ньюкасл-Фулхэм смотреть онлайн 16 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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