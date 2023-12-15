У братьев президент вучич давно прогнулся под НАТОвских душегубов , поэтому будет так , как ему укажут его западные покровители .
Сборная России нашла соперника на март. Это сборная Сербии.
Матч состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в конце марта, если сербы получат разрешение ФИФА и УЕФА.
- Россия отстранена от официальных матчей с февраля 2022 года.
- В 2022 году россияне не смогли организовать матч со сборной Боснии и Герцеговины.
- Россия не играла с европейскими соперниками с 2021 года.