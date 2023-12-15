Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, с какой европейской сборной может сыграть Россия в марте

    Стало известно, с какой европейской сборной может сыграть Россия в марте

    Сборная России нашла соперника на март. Это сборная Сербии.

    Матч состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в конце марта, если сербы получат разрешение ФИФА и УЕФА.

    • Россия отстранена от официальных матчей с февраля 2022 года.
    • В 2022 году россияне не смогли организовать матч со сборной Боснии и Герцеговины.
    • Россия не играла с европейскими соперниками с 2021 года.

    Новости по теме
    Назван лучший футболист России в 2023 году по версии тренеров РПЛ 4
    Путин сделал заявление о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 11
    Степашин назвал три причины, почему РФС не стоит переходить в Азию 4
    Источник: Tanjug

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2553

      Айболид 1 час назад

      У братьев президент вучич давно прогнулся под НАТОвских душегубов , поэтому будет так , как ему укажут его западные покровители .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1766

      k611 1 час назад

      Будем откровенны. То что УЕФА даст разрешение весьма маловероятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12736

      BRO_football 1 час назад

      Неплохо. Только непонятно, зачем нужно разрешение от УЕФА и ФИФА.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+