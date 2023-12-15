Названы самый эффективный и самый неэффективный клубы сезона РПЛ

Самый неэффективный клуб – «Зенит» - Кто бы сомневался, при бездонном госфинансировании можно жировать и вообще не заботиться о результате !!! ))) "Распил - наше всё !!!" - продолжение слогана "Газпром - мечты сбываются" ! )))
Metaratings подсчитал, сколько каждый клуб РПЛ «тратит» в этом сезоне на очко в турнирной таблице. То есть бюджет клуба делится на количество баллов.
Самый эффективный клуб сейчас – «Факел». При бюджете 737 миллионов рублей воронежцы заработали 21 очко (35 миллионов на очко).
Самый неэффективный клуб – «Зенит». При бюджете 13,1 миллиарда рублей у команды 36 очков.
- Турнир возобновится в марте.