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    • Названы самый эффективный и самый неэффективный клубы сезона РПЛ

    Названы самый эффективный и самый неэффективный клубы сезона РПЛ

    Metaratings подсчитал, сколько каждый клуб РПЛ «тратит» в этом сезоне на очко в турнирной таблице. То есть бюджет клуба делится на количество баллов.

    Самый эффективный клуб сейчас – «Факел». При бюджете 737 миллионов рублей воронежцы заработали 21 очко (35 миллионов на очко).

    Самый неэффективный клуб – «Зенит». При бюджете 13,1 миллиарда рублей у команды 36 очков.

    • Турнир возобновится в марте.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +37244

      VVM1964 15 минут назад

      Самый неэффективный клуб – «Зенит» - Кто бы сомневался, при бездонном госфинансировании можно жировать и вообще не заботиться о результате !!! ))) "Распил - наше всё !!!" - продолжение слогана "Газпром - мечты сбываются" ! )))

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      Рейтинг: +1966

      Дубина 36 минут назад

      13 миллиардов на клав да на паредасов с цыганями

      Стыдно стране за баклажанов помойных))))

      1
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      Рейтинг: +441

      WILDLING_HRUNDEL 36 минут назад

      Система подсчёта тупая

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      Рейтинг: +1966

      Дубина 42 минуты назад

      АХХАХАХА((((
      Позор блело-дырявым!!!
      Миллиарды воруют тратят гос деньги на хлам на судей( мафия с верху фффся питерская и то ладу дать не могут промквассу!

      И в ЛЧ вечно последние!!!))) бу га га га Стыдно очень всем

      1
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      Рейтинг: +8216

      Semenycch 52 минуты назад

      Подобный подсчёт - идиотизм!

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