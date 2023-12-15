Названы самый эффективный и самый неэффективный клубы сезона РПЛ

Metaratings подсчитал, сколько каждый клуб РПЛ «тратит» в этом сезоне на очко в турнирной таблице. То есть бюджет клуба делится на количество баллов.

Самый эффективный клуб сейчас – «Факел». При бюджете 737 миллионов рублей воронежцы заработали 21 очко (35 миллионов на очко).

Самый неэффективный клуб – «Зенит». При бюджете 13,1 миллиарда рублей у команды 36 очков.