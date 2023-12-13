Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Црвену Звезду» (3:2) и прошел группу без потерь

«Манчестер Сити» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов победил на выезде «Црвену Звезду».

У сербов голом и ассистом отметился бывший полузащитник «Рубина» Хван.

Манчестерцы прошли группу со 100-процентным результатом – 18 очков в шести турах. «Црвена Звезда» финишировала в квартете последней.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Црвена Звезда (Сербия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Хэмилтон, 19; 0:2 – Бобб, 62; 1:2 – Хван, 76; 1:3 – Филлипс, 85 (с пенальти); 2:3 – Катай, 90+1.

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