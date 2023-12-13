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    • «Црвена Звезда» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023

    «Црвена Звезда» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Манчестер Сити», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023, в 20:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Црвена Звезда»: Глазер, Неделькович, Драгович, Родич, Джига, Иванич, Стаменич, Мияйлович, Лучич, Бом, Букари.

    Главный тренер: Бакхар Барак

    «Манчестер Сити»: Ортега, Стоунс, Аке, Гомес, Льюис, Филлипс, Ковачич, Грилиш, Луис, Бобб, Альварес.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда»«Манчестер Сити»

    Црвена Звезда-Манчестер Сити смотреть онлайн 13 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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