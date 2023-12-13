Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Манчестер Сити», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023, в 20:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Црвена Звезда»: Глазер, Неделькович, Драгович, Родич, Джига, Иванич, Стаменич, Мияйлович, Лучич, Бом, Букари.

Главный тренер: Бакхар Барак

«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунс, Аке, Гомес, Льюис, Филлипс, Ковачич, Грилиш, Луис, Бобб, Альварес.

Главный тренер: Пеп Гвардиола