Гаджиев объяснил, из-за кого Джикия не играет в «Спартаке»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил, почему защитник Георгий Джикия не выходит на поле в составе «Спартака»

«Джикия не играет, потому что тренер «Спартака» не видит его в составе. Придет другой специалист, и он его заметит. Георгий еще может играть на уровне лучшего центрального защитника России. Бабич не сильнее Джикии. Только из-за некоторых деталей Абаскаль отдает предпочтение Бабичу», – сказал Гаджиев.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак».

В РПЛ защитник в последний раз выходил на поле 2 сентября в игре с «Краснодаром» (0:2) и с тех пор в восьми матчах лиги оставался в запасе.

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