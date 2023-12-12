Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Бенфики», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Зальцбург»: Шлагер, Пентковский, Ульмер, Павлович, Дедич, Капальдо, Сучич, Гурна-Дуат, Глух, Конате, Шимич.

Главный тренер: Герхард Штрубер

«Бенфика»: Трубин, Морато, Аурснес, Отаменди, Витор, Кекчю, Ди Мария, Мариу, Силва, Невеш, Тенгстедт.

Главный тренер: Рогер Шмидт

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Бенфика»