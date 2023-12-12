Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Зальцбург» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    «Зальцбург» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Бенфики», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Зальцбург»: Шлагер, Пентковский, Ульмер, Павлович, Дедич, Капальдо, Сучич, Гурна-Дуат, Глух, Конате, Шимич.

    Главный тренер: Герхард Штрубер

    «Бенфика»: Трубин, Морато, Аурснес, Отаменди, Витор, Кекчю, Ди Мария, Мариу, Силва, Невеш, Тенгстедт.

    Главный тренер: Рогер Шмидт

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург»«Бенфика»

    Зальцбург-Бенфика смотреть онлайн 12 декабря

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+