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    • Акинфеев фотографировался с воспитанниками «Краснодара» после поражения

    Акинфеев фотографировался с воспитанниками «Краснодара» после поражения

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не пошел сразу в раздевалку после матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

    Вратарь сфотографировался со всеми желающими воспитанниками «Краснодара».

    • ЦСКА пропустил на 90-й минуте от Никиты Кривцова.
    • Москвичи остались на 8-м месте в РПЛ.
    • «Краснодар» возглавил таблицу.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2023 22:53
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +229

      Gwynbleidd 45 минут назад

      Сафонов после этого видео, будет тихонько плакать... Главное, что бы пацанов из академии не выгнали после этого...

      З.Ы. Игорь молодец, я представляю, каких усилий ему это стоило, в проигранном то матче...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69550

      portero 1 час назад

      Игорь молодца!!!!
      С его то характером максималиста....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Cubinec1989 1 час назад

      Красава!

      5
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