Акинфеев фотографировался с воспитанниками «Краснодара» после поражения

Сафонов после этого видео, будет тихонько плакать... Главное, что бы пацанов из академии не выгнали после этого...
З.Ы. Игорь молодец, я представляю, каких усилий ему это стоило, в проигранном то матче...
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не пошел сразу в раздевалку после матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
Вратарь сфотографировался со всеми желающими воспитанниками «Краснодара».
- ЦСКА пропустил на 90-й минуте от Никиты Кривцова.
- Москвичи остались на 8-м месте в РПЛ.
- «Краснодар» возглавил таблицу.