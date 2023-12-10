Аршавин прокомментировал свою игру в Матче звезд КХЛ

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о сложностях, с которыми столкнулся при игре в хоккей в Матче звезд КХЛ.
«Мои коллеги вообще отказались выходить на лед. Спасибо организаторам – я попросил сыграть, и они разрешили.
Сегодня было более волнительно, чем в футболе, потому что мне трудно обращаться с шайбой. Не знал, как ребята будут отдавать, будут ли другие мне давать принимать передачи.
Но они мне давали возможность и выходить один на один, и принимать шайбу, поэтому чувствовал себя комфортно. Не сказал бы, что я хорошо катаюсь, но три года назад я начал кататься на льду, а сейчас уже забил в матче КХЛ, поэтому я очень доволен», – сказал Аршавин.
- Футболист представлял в Матче звезд команду Дивизиона Харламова, которая выиграла соревнования, победив в финале Дивизион Тарасова 8:7 Б.
- Аршавин в решающем поединке отметился голом и передачей.
Источник: «Чемпионат»