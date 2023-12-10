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Гунько ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

10 декабря 2023, 10:11
4

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил победу команды над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Что значит победа «Спартака» над «Крыльями» продлила пребывание Абаскаля в команде? У него действующий контракт, руководство стратегически смотрит на развитие клуба. Если их устраивает та игра, которая есть, то тренер останется. Если руководство увидит, что их движение не совпадает с Абаскалем, то расстанутся.

На мой взгляд, игра показала, что команда может демонстрировать хороший футбол. Моe личное мнение – убирать Абаскаля нет смысла, нужно оставлять его до конца сезона», – сказал Гунько.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 5-е место.
  • У Абаскаля контракт до 2025 года.
  • «Спартак» выйдет из отпуска в январе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Гунько Дмитрий Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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sochi-2013
1702197290
Не о этом надо думать, а как усилить состав, чтобы Абаскалю было с кем работать.
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Опорник1984
1702200716
Судя по таблице еще не все так плохо. Рядом с тройкой, сезон еще не закончен. А при удачном раскладе еще и золото можно взять.
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alefreddy
1702210451
наверное из того что есть он максимум выжимает.Кроме Промеса и Зиньковского сейчас трудно кого выделить для середины таблицы остальные.Правда бывают всплески и вратарей и некоторых игроков.Но нет лидеров и стабильности
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