Гунько ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил победу команды над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Что значит победа «Спартака» над «Крыльями» продлила пребывание Абаскаля в команде? У него действующий контракт, руководство стратегически смотрит на развитие клуба. Если их устраивает та игра, которая есть, то тренер останется. Если руководство увидит, что их движение не совпадает с Абаскалем, то расстанутся.

На мой взгляд, игра показала, что команда может демонстрировать хороший футбол. Моe личное мнение – убирать Абаскаля нет смысла, нужно оставлять его до конца сезона», – сказал Гунько.