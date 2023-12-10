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    Гунько ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил победу команды над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

    «Что значит победа «Спартака» над «Крыльями» продлила пребывание Абаскаля в команде? У него действующий контракт, руководство стратегически смотрит на развитие клуба. Если их устраивает та игра, которая есть, то тренер останется. Если руководство увидит, что их движение не совпадает с Абаскалем, то расстанутся.

    На мой взгляд, игра показала, что команда может демонстрировать хороший футбол. Моe личное мнение – убирать Абаскаля нет смысла, нужно оставлять его до конца сезона», – сказал Гунько.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 5-е место.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.
    • «Спартак» выйдет из отпуска в январе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7614

      sochi-2013 3 минуты назад

      Не о этом надо думать, а как усилить состав, чтобы Абаскалю было с кем работать.

      0
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      Рейтинг: +3289

      Suvorov71 7 минут назад

      И опять только вонючки ну любят Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +757

      TIMOTHY 35 минут назад

      Верно,пусть работает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      WILDLING_HRUNDEL 57 минут назад

      Если шестое место хороший показатель то увольнять конечно же не нужно

      2
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