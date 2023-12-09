Реакция Линекера на разгром «МЮ» от «Борнмута» стала вирусной

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер оставил твит после матча 16-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» (0:3).

«Кто-нибудь в истории АПЛ становился лучшим тренером месяца и в те же выходные был уволен?» – написал Линекер, имея в виду Эрика тен Хага.

За полчаса твит Линекера собрал десятки тысяч лайков.

Тен Хага накануне признали лучшим тренером ноября в АПЛ.

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