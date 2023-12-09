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    • АПЛ. «Ливерпуль» добыл волевую победу над «Кристал Пэлас» (2:1), у Салаха гол+пас

    АПЛ. «Ливерпуль» добыл волевую победу над «Кристал Пэлас» (2:1), у Салаха гол+пас

    «Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» в 16-м туре чемпионата Англии.

    Команда Юргена Клоппа победила со счетом 2:1, хотя уступала до 76-й минуты.

    Мохамед Салах сначала забил сам, а затем ассистировал Харви Эллиоту.

    Набрав три очка, «Ливерпуль» вышел в лидеры АПЛ, но у «Арсенала» есть матч в запасе.

    Англия. АПЛ. 16-й тур

    Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Матета (с пенальти), 57; 1:1 – Салах, 76; 1:2 – Эллиот, 90+1.

    Удаление: Ж. Айю, 75 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5723

      Ziklop 26 минут назад

      обидно в доп время пропускать.

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