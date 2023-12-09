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    Промес ответил, где проведет зимний отпуск

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, где будет находиться до начала зимних сборов.

    – Как вы проведете отпуск?

    – Здесь, в Москве.

    • В этом сезоне голландец забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт со «Спартаком» был автоматически продлен до 2025 года.
    • Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды, поэтому он не выезжает из России.
    • Его осудили за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают в причастности к контрабанде наркотиков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15

      Evgenijgerasimov607@gmail 19 минут назад

      Настоящий россиянин,а ведь мог бы в отпуск и в Нидерланды мотануть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6077

      ПалкоВводецъ (returned) 50 минут назад

      Боится уголовник уезжать дальше Москвы. Скоро второй срок карячится Свинси Промясу и станет он рецидивист, а свинарня укрыватели. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37097

      VVM1964 1 час назад

      Российское гражданство - ПАТРИОТУ !!! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3267

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Не хочется на нары попасть,лучше в московских барах отсидеться...по индивидуальной программе!

      2
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      Рейтинг: +5420

      Бомбардиръ 1 час назад

      Он так и загорелый)

      3
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      Рейтинг: +40626

      Project Бабангида > Бомбардиръ 1 час назад

      путёвка в Нидерланды горит. прокуратура проплатила...правда в один конец. но там всё включено. номер, пайка, шконка)

      3
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      Рейтинг: +37097

      VVM1964 > Project Бабангида 1 час назад

      Таких "путевок" у нас на целое агенство наберется ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40626

      Project Бабангида > VVM1964 1 час назад

      правда воспользовались пока только двое. а всё потому что табурет был к полу не прикручен. да и Пак совсем не Шпак......зато чемпионы СИЗО. есть свои плюсы)

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