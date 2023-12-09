Промес ответил, где проведет зимний отпуск

Настоящий россиянин,а ведь мог бы в отпуск и в Нидерланды мотануть
Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, где будет находиться до начала зимних сборов.
– Как вы проведете отпуск?
– Здесь, в Москве.
- В этом сезоне голландец забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
- Его контракт со «Спартаком» был автоматически продлен до 2025 года.
- Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды, поэтому он не выезжает из России.
- Его осудили за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают в причастности к контрабанде наркотиков.