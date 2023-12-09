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    • Принято решение, состоится ли матч «Спартак» – «Крылья Советов»

    Принято решение, состоится ли матч «Спартак» – «Крылья Советов»

    Стало известно итоговое решение по поводу проведения игры 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

    «12:50 по Москве. Минус 13 градусов. Играем», – говорится в видео, опубликованном в спартаковском телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      Val 46 1 час назад

      Спартак пока ведет 2:0. Селихов опять в запасе. Из кандидата в сборную сел на скамейку. Уходить ему надо однозначно. Ему нужна постоянная практика.

      0
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      Рейтинг: +116

      Валя Ромашина 1 час назад

      За такие деньги что им платят они должны и в - 45 играть .

      0
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      Рейтинг: +3657

      Fancyfall 2 часа назад

      почему нельзя комментить матч?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8571

      BarStep 2 часа назад

      Ну что Крылья!
      Покажите где раки будут зимовать?!
      На Волге-матушке или всё же в Москва-реке? :)

      3
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      Рейтинг: +12329

      ivany4 2 часа назад

      Сначала кричат, что надо защищать игроков от всех и от всего.
      Не хватает 2х градусов до -15, ничего, в угоду срачтв будем играть!
      А слабо, тем же чиновникам, комментаторам, и прочим "знатокам" и любителям такого футбола, самим выйти и провести 90 минут игры. Кто проиграет - всю зиму будет чистить тротуары и дороги во дворах! Тогда посмотрим кто чего стоит!!

      0
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      Рейтинг: +1375

      Цугундeр > ivany4 2 часа назад

      А тебе сколько градусов не хватает , Марк Тульевич Цицерон ?

      2
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      Рейтинг: +3276

      Suvorov71 2 часа назад

      Это не игра, это горе нашей карманной футбольной лиги, пора переходить весна -осень и играть летом, вот тогда это будет игра, и играть надо без переносов, так как участия в официальных матча нет и еще долго не будет

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