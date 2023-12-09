Принято решение, состоится ли матч «Спартак» – «Крылья Советов»

Спартак пока ведет 2:0. Селихов опять в запасе. Из кандидата в сборную сел на скамейку. Уходить ему надо однозначно. Ему нужна постоянная практика.
Стало известно итоговое решение по поводу проведения игры 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
«12:50 по Москве. Минус 13 градусов. Играем», – говорится в видео, опубликованном в спартаковском телеграм-канале.
- Матч «Спартак» – «Крылья» должен начаться в 14:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Хозяева поля сыграют в новогодней форме.